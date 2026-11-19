Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un preso por triple homicidio apareció en el video que el costarricense Christopher Araya, conocido en redes como “Araya Vlogs”, realizó en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

El creador de contenido nacional realizó una visita al centro penitenciario y mostró desde dentro las instalaciones y convivencia entre privados de libertad.

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¿Qué habló con el preso por triple homicidio en el CACCO?

Este hombre habló sobre la condena que le impusieron:

“89 años, llevo 12 años. Llevo tres meses de haber salido de máxima (seguridad), ahora estoy aquí. Salí de la tortura a una tortura más dura”, comentó.

También aseguró que en su caso, sus padres nunca lo apoyaron en su decisión de ser criminal, eso quedó a criterio propio.

Otros presos

Además, tuvo una charla con un hombre que le impusieron pena de cárcel por cinco tentativas de homicidio.

Según asegura, cuándo salga va a seguir delinquiendo. Su justificación es que es su única forma de trabajo, ya que no ve posible tener oportunidades laborales en otros ámbitos.

Acá puede ver el video completo: