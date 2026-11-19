Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga la muerte de un joven de 28 años a quien le vendieron un fármaco para el gimnasio, que terminó provocándole la muerte. El producto fue completamente tóxico y destructivo para su hígado.

Quien le recomendó el producto fue un compañero del mismo gimnasio. Tras la recomendación, el joven se puso en contacto con una persona que, mediante intermediarios, se atrevió a recomendar su utilización y posterior venta.

El joven estuvo al menos dos meses en el hospital antes de fallecer.

¿Cómo se dieron los hechos?

Según la hermana del fallecido, quien accedió a una entrevista con Noticias Repretel, un joven que asistía al mismo gimnasio que Daniel le ofreció un ‘suplemento alimenticio’ y le aseguró que le generaría más fuerza e incluso le ayudaría con temas de masa muscular.

“Él le insiste en que le compre un frasco, que todos en el gimnasio le compran, que es totalmente inofensivo, mi hermano le pregunta si tiene efectos secundarios y él le asegura que no tiene ninguno, por lo tanto mi hermano confía en esta persona y empieza a tomarse estos fármacos que le causan una falla hepática”, dijo la hermana.

Ante esto, al fallar el hígado, murió a causa de una falla multiorgánica.

¿Cuál es este producto?

Se llama “Godzilla 5 en 1”, un esteroide prohibido en los Estados Unidos. No se recomienda su uso ni en humanos ni en animales, solo para uso de investigación científica.

Base de la investigación

La familia del fallecido entregó el celular de Daniel, en el que tuvo contacto directo con la persona que le ofreció el producto y se lo entregó mediante una plataforma de transporte. El dispositivo ya se encuentra en manos del OIJ, para la investigación correspondiente.

Familia de la víctima da a conocer el caso para evitar este tipo de incidentes vuelvan a suceder.