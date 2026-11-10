(VIDEO) Presas kilométricas colapsan Circunvalación y Ruta 27

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Atención conductores, se reporta un alto congestionamiento vial en Circunvalación y Ruta 27. Hay presas kilométricas en estas transitadas vías.

¿Por qué?

Al parecer, todo vendría a raíz de una manifestación de los transportistas por los incrementos en los cánones que deben pagar en el marchamo del 2027.

Según la organización, las disposiciones de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo Nacional de Transporte (CTP), afectan al sector que reúne aproximadamente 16 mil transportistas en las modalidades de estudiantes, trabajadores y turismo.

Rutas afectadas: Circunvalación y Ruta 27

Se reporta importantes presas en Ruta 27, después del peaje de Escazú y en Circunvalación Norte, después del paso elevado sobre la Ruta 32, en sentido hacia La Uruca.

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También el paso por Barrio México se mantiene colapsado.

Piden a los conductores tomar las prevenciones del caso.

*Información en desarrollo.

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