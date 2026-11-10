Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un accidente de tránsito en la Autopista General Cañas genera largas presas, en el sentido Alajuela-San José. Imágenes muestran a los vehículos involucrados.

¿Qué accidente se presentó en la General Cañas?

Se presentó la colisión entre dos vehículos livianos, al frente de Intel. Por el momento se reporta un paso denso en el sitio.

Precación para los conductores

Se pide precaución para los conductores que pasan por el sector. Tomar las medidas del caso.

*Información en desarrollo.

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