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Un accidente de tránsito en la Autopista General Cañas genera largas presas, en el sentido Alajuela-San José. Imágenes muestran a los vehículos involucrados.
Se presentó la colisión entre dos vehículos livianos, al frente de Intel. Por el momento se reporta un paso denso en el sitio.
Se pide precaución para los conductores que pasan por el sector. Tomar las medidas del caso.
*Información en desarrollo.
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