(Video) Pelea múltiple termina en zafarrancho en media carretera

Una brutal pelea entre vecinos tuvo lugar en Barranca, en Puntarenas, que tuvo incluso mujeres como protagonistas y niños implicados.

¿Qué fue lo que pasó?

Por situaciones que aún se desconocen, varias de las mujeres comenzaron a encararse a la vista de todos los demás en una especie de círculo.

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Instantes después, tres se dividieron en parejas para repartirse golpes, jalones de cabello y revolcones en el piso durante un tiempo prolongado.

La pelea se extendió por aproximadamente dos minutos, incluso una de las mujeres portaba un cuchillo acomodado entre sus pantalones, pero en ningún momento lo utilizó.

Actualización y video

Autoridades de la zona aún no se pronunciaron al respecto, no se conoce algún posible herido o si trascendió a más la pelea.