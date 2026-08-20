Ovsicori se pronuncia tras terremoto en Perú: ¿Hay relación con Costa Rica?

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió Perú la tarde de este jueves 20 de agosto, según el reporte preliminar del Instituto Geofísico del país.

El movimiento se registró a la 1:00 p.m., y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con un epicentro a 35 kilómetros de Parinachochas.

¿Qué dice el Ovsicori?

Sobre el sismo, el Ovsicori se pronunció. El sismólogo Marino Protti señaló que este evento de Perú fue igual en origen al de Colombia.

Se trata de una deformación interna de la porción subducida de la placa de Nazca y más o menos la misma profundidad.

¿Existe riesgo para Costa Rica?

No se indicó ninguna posible afectación al país, tampoco el riesgo de tsunami.

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