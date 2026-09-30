(VIDEO) Pasajeros graban momentos de pánico dentro de avión en el que piloto apuñaló a otro

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Videos grabados por pasajeros muestran los momentos de pánico que vivieron dentro del avión de Flydubai, luego de que un piloto apuñaló a su compañero e intentó tomar el control del vuelo.

En uno de los videos se escucha a una persona explicar lo que estaba pasando: “Nos atacaron ahora en este avión. Intentaron asesinar al piloto. Tomamos el control de la tripulación”.

En otro momento, una persona advierte: “Estamos aquí. Nadie pasa por la puerta del piloto”. Los pasajeros se organizaron para vigilar la entrada de la cabina y evitar que el atacante volviera a entrar.

Video cortesía de INFOBAE

¿Qué dijo la aerolínea?

La aerolínea Flydubai confirmó que el vuelo FZ 1073 tuvo un incidente durante el viaje y que aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

La compañía informó que todos los pasajeros estaban a salvo y que trabajaba junto con las autoridades para atender la situación.

Flydubai también anunció el envío de otro avión desde Dubái para trasladar a los pasajeros de regreso a Israel.

Medios israelíes señalaron, con base en fuentes de inteligencia que no identificaron, que uno de los pilotos era ruso y el otro ucraniano. La aerolínea y las autoridades no confirmaron oficialmente esa información.

Video cortesía de INFOBAE

¿Qué dijo Israel?

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que la situación estaba “bajo control” y que se trabajaba para que los pasajeros israelíes pudieran regresar a su país.

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Posteriormente, las autoridades israelíes descartaron que se tratara de un secuestro.

Por ahora, no se ha aclarado por qué uno de los pilotos atacó al otro.