Terror en el aire: Piloto apuñala a otro en pleno vuelo internacional para intentar chocarlo

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, este miércoles 30 de septiembre, después de que un piloto apuñaló al otro dentro de la cabina e intentó estrellar el avión.

El vuelo transportaba a 174 pasajeros y despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái a las 7:05 a. m. con destino al Aeropuerto Ben Gurión, en Israel.

El avión activó códigos de emergencia

Aproximadamente 90 minutos después del despegue, mientras sobrevolaba espacio aéreo jordano, la aeronave transmitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general.

Minutos después, activó el código 7500, que señala una posible interferencia ilícita a bordo y puede utilizarse ante situaciones de secuestro. Ante la alerta, Israel puso aviones de combate en estado de precaución.

De acuerdo con datos de Flightradar24, el Boeing 737 Max 8 descendió de forma abrupta desde unos 10.360 metros hasta aproximadamente 5.060 metros en menos de dos minutos.

La aeronave también superó su velocidad máxima de operación en casi 100 nudos. Después cambió de rumbo, regresó al espacio aéreo saudí y permaneció cerca de una hora con fluctuaciones de altitud.

Pasajeros ingresaron a la cabina

Según testimonios recogidos por medios israelíes, varios pasajeros corrieron hacia la cabina cuando el avión comenzó a descender.

Una mujer relató al diario Ynet que los pasajeros escucharon gritos y posteriormente abrieron la puerta de la cabina, donde encontraron sangre. De acuerdo con su testimonio, uno de los pilotos había sido atacado con un cuchillo pequeño.

Los pasajeros lograron reducir al agresor y sacarlo de la cabina. Además, introdujeron a dos pilotos que viajaban como pasajeros para que asumieran el control de la aeronave.

Uno de ellos tomó los controles, mientras el otro tardó más en recuperarse del impacto provocado por la situación.

Un pasajero atendió al piloto herido

Un pasajero israelí que viajaba a bordo relató a The Jerusalem Post que quienes estaban sentados cerca de la parte delantera del avión acudieron a la cabina cuando comenzó el descenso.

Según su relato, uno de los pilotos resultó gravemente herido y el avión comenzó a caer de forma pronunciada.

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Además, un dentista israelí que viajaba entre los pasajeros atendió al piloto herido y, de acuerdo con el testimonio, contribuyó a salvarle la vida.

La aeronave finalmente aterrizó en el Aeropuerto de Tabuk, en el noreste de Arabia Saudita, después de desviarse de su ruta original hacia Israel.