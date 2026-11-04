Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El director del Organismo de Investigación Judicial A.I, Michael Soto, analizó los gestos de preocupación e incomodidad de Celso Gamboa antes de abordar el avión de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Secuencia se recordó en el programa Radiografía del Crimen, del Ministerio Público.

Comportamiento de Celso Gamboa

Soto comparó el comportamiento de Gamboa con el de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, al momento del traslado hasta la aeronave de la DEA.

“Se le mira con un paso muy lento, con mucha preocupación, observando todo su entorno en detalle en la primera parte y después me parece que la mirada se le perdió un poco hacia la lejanía, las montañas”, comentó Michael Soto, refiriéndose al exmagistrado.

Comportamiento de Pecho de Rata

“Pocos minutos después sale López Vega. Me parece más pausado, más tranquilo, como quien quería que todo marchara con rapidez e irse ya y terminar ese momento”, puntualizó el director del OIJ.

Información sobre posible atentado

Carlo Díaz, Fiscal General de la República, confirmó que las autoridades tenían información sobre un posible atentado contra Celso Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”, el día en que se dio su extradición.

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Dicha información llevó a que autoridades replantearan estrategias sobre el traslado y abordaje hacia el avión que los llevó hacia los Estados Unidos.