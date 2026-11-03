Fiscalía revela información sobre posible atentado contra Celso Gamboa y Pecho de Rata

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

En el programa Radiografía del Crimen, elaborado por la Fiscalía, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, confirmó información sobre un posible atentado contra Celso Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”, el día en que se dio su extradición.

Dicha información llevó a que autoridades replantearan estrategias sobre el traslado y abordaje hacia el avión de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Acciones que llevaron a cabo ante información sobre posible atentado contra Celso Gamboa y Pecho de Rata

“No se iba a poder realizar esta entrega, que incluso existía la posibilidad de que estas personas sufrieran algún tipo de atentado y esto ameritó a que se realizara un operativo bastante robusto, en este caso con el Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, expresó Díaz.

Se trató de la primera extradición de nacionales y era necesario manejar cualquier tipo de amenaza. La Fiscalía junto al equipo táctico que se encargaba del traslado lo sabían, según revela el documental.

“Había información de francotiradores, de drones, de personas inclusive que querían entorpecer que se hiciera la extradición o inclusive el presunto peligro de fuga”, dijo un agente del SERT.

Francotiradores

Se dieron detalles del uso de francotiradores en lugares estratégicos del edificio del Servicio de Vigilancia Aérea y en otras áreas de Alajuela.

Además, la extradición de Pecho de Rata y Celso Gamboa significó un recorrido de seis minutos y medio de La Reforma a Base Dos del Aeropuerto Juan Santamaría.

El operativo incluso se coordinó con la DEA en cuanto a los riesgos que se iban a tomar. Mismo planeamiento que se tomará para las próximas extradiciones, pero no con el mismo perfil de Celso Gamboa.