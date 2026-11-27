Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Un brillante bólido sorprendió a Costa Rica. Este fenómeno es un meteoro muy luminoso y más grande de lo normal. Fue captado por una cámara de seguridad en El Carmen de Cartago.

Se puede observar en las imágenes el momento en el que meteoro cruza el cielo. También se reportó otro avistamiento en Manuel Antonio, lo que permite entender que el fenómeno fue observado desde distintos puntos del país.

Declaraciones de una experta sobre el meteoro

“Esto se llama bólido, un meteoro muy brillante. Este meteoro se vio posiblemente antes de que saliera la Luna, por eso se identifica mucho más fácil porque estamos pasaditos de la luna llena, pero la luna nos opaca el cielo. Cuando no hay luna, entonces podemos ver más meteoros”, dijo Alejandra León Castella, del Cientec.

Según los expertos, el bólido fue observado a una hora poco común. Además, aclararon que aunque todavía se presenta la lluvia de meteoros leónidas, no se puede confirmar que este fenómeno pertenezca a ese grupo.

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Otros eventos en el cielo

Pero este no será el único espectáculo en el cielo. Usted podría observar lluvias de leónidas hasta el 30 de noviembre, que son lluvia de meteoros conocidos popularmente como estrellas fugaces.

Dependiendo del tamaño del meteoro, este puede desaparecer al entrar en la atmósfera o llegar hasta el suelo. Si un fragmento alcanza la Tierra, podría tratarse de un meteorito, pieza que puede tener gran valor científico y económico, como en el caso de Aguas Zarcas hace unos años atrás.

Para observar la lluvia de meteoros, expertos recomiendan buscar lugares seguros y alejados de las luces de la ciudad. Las playas pueden ser una buena opción, además es bueno verlos después de la medianoche.