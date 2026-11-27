Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense brindó detalles sobre el hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en el sector de Tres Equis, de Turrialba.

Detalles del hallazgo de los cuerpos

Tras las consultas realizadas por Repretel.com al departamento de comunicación de la institución, confirmaron recibir EL incidente a eso de las 11:42 a.m.

Cruz Roja no envió recurso al lugar.

Escena a cargo de las autoridades

Fuerza Pública indicó que se hizo cargo de la escena, a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para el respectivo levantamiento del cuerpo.

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