(VIDEO) Inundación provoca remolino que puso a girar un automóvil en Heredia

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Una cámara de seguridad captó la crecida del río que afectó ayer a Barrio Santiago de San Rafael en Heredia, donde la fuerza del agua provocó que un vehículo girara en círculos por efecto de un remolino.

Según los habitantes de la zona, el río nunca antes presentó un desbordamiento de semejante magnitud.

¿Qué provocó la crecida?

Una de las posibles causas apunta a una acumulación de bambú y otros residuos río arriba, que formaron una especie de represa natural. Las fuertes lluvias elevaron el nivel del agua hasta que la barrera cedió, lo que provocó una crecida repentina.

La situación también pone sobre la mesa el riesgo de arrojar residuos en los cauces. El bambú, las ramas y otros materiales vegetales pueden obstruir el paso del agua y agravar las inundaciones, especialmente durante periodos de lluvias intensas.

La crecida del río levantó un automóvil que estaba totalmente quieto, y lo puso a dar vueltas en la misma carretera ante el asombro de los vecinos.

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Por ello, mantener limpios los ríos y las quebradas resulta fundamental para reducir riesgos y proteger a las comunidades cercanas.

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