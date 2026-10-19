Solicitan fuerte aumento en precio de los combustibles

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) analiza un ajuste extraordinario que aumentaría el precio de los combustibles en Costa Rica, con incrementos de hasta ₡89 por litro. La propuesta corresponde al estudio extraordinario de octubre de 2026.

Según los datos del ajuste, la gasolina superior pasaría de ₡764 a ₡806 por litro, mientras que la gasolina regular subiría de ₡719 a ₡808. En el caso del diésel, el precio aumentaría de ₡785 a ₡808 por litro.

Estos serían los nuevos precios:

Gasolina superior: aumento de ₡42 , para un precio de ₡806 por litro.

, para un precio de por litro. Gasolina regular: aumento de ₡89 , para un precio de ₡808 por litro.

, para un precio de por litro. Diésel: aumento de ₡23 , para un precio de ₡808 por litro.

, para un precio de por litro. Gas licuado se mantendría en ₡390 por litro.

La propuesta también contempla un ajuste para el gas en cilindros de 25 libras. El precio pasaría de ₡7.172 a ₡7.718, lo que representa un incremento de ₡546 por cilindro.

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Los montos corresponden a precios propuestos dentro del estudio de ARESEP, por lo que los aumentos no deben interpretarse como tarifas definitivas.

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