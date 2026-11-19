Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Vecinos de Hatillo 1 alertan sobre un sujeto que presuntamente se dedica a robar placas de vehículos estacionados en la zona.

Según la denuncia, al menos dos automotores ya habrían sido afectados por esta situación.

En las imágenes se observa cómo el hombre se acerca al vehículo estacionado frente a una vivienda, se asegura que no tenga nadie en su alrededor y procede a sustraer la placa. Posteriormente, se retira del lugar rápidamente.

Ante estos hechos, hacen un llamado a los conductores y residentes para que estén atentos y reporten cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

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Se recomienda no enfrentar al sospechoso y comunicarse con la Fuerza Pública si observan algún incidente.

Escrito por: Daniel Palma Durán.