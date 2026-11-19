Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un amplio operativo policial se desarrolla desde la mañana de este jueves en el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos, frontera norte, para combatir la extracción ilegal de oro.

El operativo es dirigido por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, junto con autoridades policiales y el alcalde de San Carlos, Juan Diego González Picado.

Las autoridades inspeccionan los sitios utilizados para la minería ilegal con el objetivo de decomisar maquinaria, herramientas y otros equipos. Además, buscan detener a los sospechosos y ponerlos a las órdenes de la justicia.

Ministro pide fortalecer las leyes

Durante la intervención, el ministro Campos hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que avance en la aprobación de un proyecto de ley que permita combatir esta actividad con herramientas jurídicas más contundentes.

“Hoy en día lo que estamos haciendo es un trabajo policial desgastante, pero que no tiene suficiente rédito por la falta de una legislación contundente”, manifestó el jerarca.

Las acciones buscan frenar la extracción ilegal de oro y reforzar los controles policiales en esta zona de San Carlos.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.