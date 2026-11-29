Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

Un hombre adulto quedó en condición crítica tras caer desde un puente al cauce de un río, en Rincón de Ricardo, San Pablo de Heredia.

La emergencia se reportó pasadas las 7:00 p. m. del sábado 28 de noviembre, cuando solicitaron la intervención de la Cruz Roja Costarricense.

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Según informó la institución, los socorristas movilizaron unidades de soporte básico, avanzado y de rescate para atender al paciente.

¿Cómo rescataron al hombre?

Los cruzrojistas utilizaron técnicas de rescate con cuerdas para extraerlo del cauce del río.

Una vez que lograron ponerlo a salvo, los socorristas lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

De momento, no se brindan más detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída ni sobre el estado de salud del paciente.

Escrito por: Aneisha Cortés