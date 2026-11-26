Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

WhatsApp incorporó una nueva actualización que permite crear stickers con sonido. Esta herramienta permitirá a los usuarios compartir imágenes acompañadas de voces, efectos y fragmentos de audio.

La novedad, conocida como “Sound Stickers”, permite crearlos desde la misma aplicación.

Los elaborados con fotografías tienen una duración máxima de 10 segundos, mientras que los creados a partir de videos pueden incluir hasta cinco segundos del audio original.

¿Cómo crear stickers con sonido?

Si la función ya está disponible en su cuenta de WhatsApp, siga estos pasos:

• Abra WhatsApp e ingrese a cualquier conversación.

• Abra el tablero y busque la sección de stickers.

• Seleccione la pestaña de stickers.

• Toque la opción “Crear sticker”.

• Elija una fotografía o un video de la galería.

• Busque el ícono de ondas sonoras en el editor.

• Seleccione una grabación de voz, un archivo de audio o el sonido del video.

• Ajuste la duración del fragmento que desea incorporar.

• Escuche el resultado y presione enviar.

¿Qué pasa si todavía no le aparece la opción?

Si al ingresar al editor no aparece el ícono de audio, deberá esperar a que WhatsApp active la función en su cuenta. Actualizar la aplicación también podría ayudar:

• Ingrese a la tienda de aplicaciones (Google Play Store o App Store).

• Busque la aplicación WhatsApp.

• Seleccione la opción “Actualizar”.

• Espere a que finalice el proceso.

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Los stickers no aparecerán de inmediato. La habilitación puede tardar algunos minutos o incluso horas, por lo que deberá esperar.

Las personas que todavía no pueden crear estos contenidos sí pueden recibir los que les envíen sus contactos, guardarlos en favoritos y compartirlos en diferentes conversaciones.

Escrito por: Aneisha Cortés