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WhatsApp incorporó una nueva actualización que permite crear stickers con sonido. Esta herramienta permitirá a los usuarios compartir imágenes acompañadas de voces, efectos y fragmentos de audio.
La novedad, conocida como “Sound Stickers”, permite crearlos desde la misma aplicación.
Los elaborados con fotografías tienen una duración máxima de 10 segundos, mientras que los creados a partir de videos pueden incluir hasta cinco segundos del audio original.
Si la función ya está disponible en su cuenta de WhatsApp, siga estos pasos:
• Abra WhatsApp e ingrese a cualquier conversación.
• Abra el tablero y busque la sección de stickers.
• Seleccione la pestaña de stickers.
• Toque la opción “Crear sticker”.
• Elija una fotografía o un video de la galería.
• Busque el ícono de ondas sonoras en el editor.
• Seleccione una grabación de voz, un archivo de audio o el sonido del video.
• Ajuste la duración del fragmento que desea incorporar.
• Escuche el resultado y presione enviar.
Si al ingresar al editor no aparece el ícono de audio, deberá esperar a que WhatsApp active la función en su cuenta. Actualizar la aplicación también podría ayudar:
• Ingrese a la tienda de aplicaciones (Google Play Store o App Store).
• Busque la aplicación WhatsApp.
• Seleccione la opción “Actualizar”.
• Espere a que finalice el proceso.
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Los stickers no aparecerán de inmediato. La habilitación puede tardar algunos minutos o incluso horas, por lo que deberá esperar.
Las personas que todavía no pueden crear estos contenidos sí pueden recibir los que les envíen sus contactos, guardarlos en favoritos y compartirlos en diferentes conversaciones.
Escrito por: Aneisha Cortés