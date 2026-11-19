Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para identificar a un hombre sospechoso de robarse un televisor de una bodega comercial en Colón de Mora, San José.

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2026, cerca de las 5:15 p. m. Según la información del caso, el sujeto ingresó al establecimiento, tomó el televisor y salió del lugar con el artículo en sus manos.

OIJ publicó un video

El requerido es de tez trigueña oscura, contextura regular y estatura aproximada de 1,75 metros. Tiene el cabello corto y barba negra.

Al momento del supuesto robo, vestía una camiseta blanca sin mangas y un pantalón corto negro.

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¿Lo reconoce? Puede brindar información confidencial

Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca al hombre o tenga información que permita identificarlo que se comunique con el Centro de Información Confidencial del OIJ.

El número habilitado para recibir datos es el 800-800-0645.