Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un hombre adulto murió la tarde del pasado miércoles tras sufrir un accidente de tránsito en San Rafael de Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió una colisión de una motocicleta contra un objeto fijo. Al llegar al sitio, los socorristas valoraron al conductor y lo declararon sin signos vitales.

¿Qué más se sabe?

Para atender el accidente, la institución desplazó una unidad de soporte avanzado.

De momento, la información suministrada no detalla la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el choque.

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