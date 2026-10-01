(VIDEO) Hombre camina como si nada y se roba una bicimoto en La Sabana

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un hombre quedó grabado en video cuando sustrajo una bicimoto de las afueras de un condominio ubicado en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana, en Mata Redonda, San José.

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar al sospechoso, quien estaría relacionado con el hurto ocurrido el 13 de mayo de 2026.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:40 p. m. El sujeto se habría acercado hasta donde estaba la bicimoto, la habría manipulado y, posteriormente, aparentemente la sustrajo del lugar.

Las imágenes muestran al hombre caminando por el sitio y acercándose a la bicimoto antes de llevársela.

OIJ pide ayuda para identificarlo

Según la descripción brindada por el OIJ, se trata de un hombre de tez trigueña. Al momento de los hechos vestía completamente de negro y llevaba una bolsa plástica de colores azul y blanco.

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La Policía Judicial solicita a cualquier persona que tenga información que permita identificar o localizar al sospechoso comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645.

El OIJ recordó que la información puede brindarse de forma confidencial.

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