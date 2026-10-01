Anuncian cierre de 21 carreras en Universidad

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Universidad Central anunció la supresión de la oferta académica de 21 carreras que se impartían en su sede principal. Así se publicó la mañana de este jueves 1 de octubre en el diario oficial La Gaceta.

La institución informó que la medida se tomó de acuerdo con la normativa vigente y dentro de sus potestades de administración académica. Los programas fueron autorizados por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP).

¿Cuáles son las carreras?

La lista incluye los siguientes programas:

Bachillerato en Administración de Empresas.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de la Matemática.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de la Matemática para I y II Ciclo.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de las Ciencias para I y II Ciclo.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de los Estudios Sociales.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de los Estudios Sociales para I y II Ciclo.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza del Español.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza del Español para I y II Ciclo.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Preescolar.

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Preescolar Bilingüe.

Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Economía Empresarial.

Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Producción Industrial.

Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Publicidad.

Licenciatura en Administración de Empresas.

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Administración de Actividades Turísticas.

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Preescolar.

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Preescolar Bilingüe.

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Economía Empresarial.

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Publicidad.

Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos.

¿Qué pasa con los estudiantes actuales?

La Universidad Central aclaró que el cierre de estos programas no afecta los derechos académicos adquiridos por los estudiantes que ingresaron oportunamente.

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La medida implica el cese de la apertura de estas carreras para nuevos ingresos en la sede Central. Los estudiantes que ya forman parte de estos programas mantienen sus derechos de acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones de las autoridades competentes.