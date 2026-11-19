Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un violento ataque en plena vía pública terminó con la vida de Alex Miguel Guzmán Díaz, conocido en redes sociales como Alex Pérez, o «La Dueña de la Noche». El influencer, de 28 años, murió después de recibir varias heridas durante una agresión en Cartagena, Colombia.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, en la calle El Tancón, sector Rafael Núñez, del barrio Olaya Herrera. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque.

Video muestra el momento

Las imágenes de la agresión comenzaron a circular en redes sociales y muestran a Alex mientras intenta defenderse de varias personas que lo rodean.

En medio del enfrentamiento, el joven tropieza con una motocicleta estacionada cerca del andén y cae al suelo. En ese momento, varias personas se abalanzan sobre él.

El video también muestra a una mujer que le lanza una botella, mientras otras personas intentan intervenir para detener la agresión.

Como resultado del ataque, Alex sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el abdomen, la espalda y los brazos.

Murió durante la madrugada en un hospital

Tras la golpiza, el joven fue trasladado inicialmente en una motocicleta a un centro asistencial. Posteriormente, una ambulancia lo llevó al Hospital Universitario del Caribe.

Sin embargo, murió durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, luego de sufrir dos paros respiratorios mientras el personal médico lo preparaba para una cirugía.

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Además de su actividad como creador de contenido, Alex administraba una página de Facebook en la que compartía publicaciones de servicio social para ayudar a la comunidad.

También se dedicaba al comercio y a la venta de ropa y otros accesorios, actividades con las que obtenía sus ingresos.