Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un grupo de personas que permanecía en las afueras del residencial Shikaba, en Alajuelita sufrió un ataque a balazos cuando dos sujetos en motocicleta pasaron por el lugar y abrieron fuego.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves y dejó a dos hombres heridos: uno de apellido Corrales, de 19 años, y otro de apellido Rivera, de 52.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas estaban en vía pública junto con otras personas cuando los sospechosos llegaron en una motocicleta y realizaron varias detonaciones.

En medio de la balacera, Corrales recibió un impacto de bala en el tobillo derecho, mientras que Rivera sufrió una laceración en la región frontal izquierda.

Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio. El Hospital San Juan de Dios recibió a los heridos para la debida atención médica.

OIJ recolectó casquillos en el lugar

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes.

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Durante la inspección, los investigadores recolectaron varios casquillos como información para esclarecer lo ocurrido. El caso continúa bajo investigación.