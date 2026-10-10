(VIDEO) Graban momentos de terror tras asesinato dentro de una barbería

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Los gritos de desesperación de varias personas quedaron en un video que muestra los momentos de terror que vivieron quienes estaban dentro de una barbería en San Dimas de La Cruz, Guanacaste, donde un joven de 20 años fue asesinado a balazos.

En las imágenes se escucha la reacción de los presentes tras el ataque armado, ocurrido la noche del viernes 9 de octubre. Entre las personas que estaban dentro del local había menores de edad que presenciaron lo sucedido.

“¡Padre santo, está en el suelo! ¡Ay, por Dios!”, se escucha decir a una persona en medio de la conmoción por lo ocurrido.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Aragón, de 20 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego y murió en el sitio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la información preliminar del OIJ, dos sujetos viajaban en una motocicleta cuando llegaron al establecimiento. Uno de ellos descendió, se acercó a la entrada y disparó en varias ocasiones contra el joven, quien esperaba su turno para recibir atención.

La víctima sufrió heridas en el tórax, el brazo derecho y las piernas.

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La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de una persona herida por arma de fuego a las 8:07 p. m. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales.

OIJ investiga el homicidio en Guanacaste

Los agentes judiciales de Liberia realizaron la inspección de la escena y recolectaron indicios balísticos para su análisis en los laboratorios forenses.

Además, aproximadamente a 800 metros del lugar del ataque, las autoridades localizaron una motocicleta calcinada que podría estar relacionada con el homicidio.