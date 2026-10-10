Atacan casa a balazos y dejan dos personas luchando por su vida

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Una mujer de 20 años y un hombre de 21 resultaron heridos a balazos durante un ataque contra una vivienda en barrio Fátima, en Quepos, la madrugada de este sábado.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de la 1 a. m., cuando las víctimas estaban dentro de su casa de habitación.

En apariencia, una motocicleta pasó frente a la vivienda y desde ella varios sujetos dispararon en múltiples ocasiones contra la propiedad, lo que provocó heridas a las dos personas.

Mujer recibió varios disparos

La mujer, de apellido Ávila, sufrió varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Por su parte, el hombre, de apellido Suárez, presentó una herida tangencial por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Ambos trasladados a un centro médico de la localidad para recibir atención.

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OIJ investiga el ataque

Los agentes judiciales realizaron una inspección ocular en el sitio y recolectaron indicios balísticos, los cuales remitieron a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil e identificar a la persona o las personas sospechosas.