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El más reciente capturado con fines de extradición hacia los Estados Unidos, es un reconocido empresario, criador de caballos y vendedor de autos de alta gama. Autoridades realizaron un allanamiento en su vivienda esta mañana.
Además, trascendió que esta persona pagó para que le hicieran un narcorrido.
Al parecer, este sujeto sería un poderoso aliado del Cartel de Sinaloa, que operaba sin llamar la atención en territorio nacional. Supuestamente recibía la droga desde Ecuador y Colombia, donde viajaba frecuentemente. Ahí hacía todos los convenios para trasladar dichas sustancias hasta Costa Rica y posteriormente esta era enviada hasta México.
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Narcotraficante invisible
Se sospecha que sería una “narcotraficante invisible”, que es una persona con un alto nivel económico, pero que a la vez logra pasar desapercibido en relación a sus actividades ilícitas.
Incluso pagó a un grupo mexicano para que le hicieran una canción, donde relatan toda su vida, según pudo constatar Noticias Repretel.