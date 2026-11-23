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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ratificó, por medio de su canal de WhatsApp, la fecha en que pagará el aguinaldo a sus pensionados.
Recordar que para esta fecha no solo se deposita el aguinaldo, también el monto de la pensión correspondiente a cada mes.
Con un video, avisaron a sus pensionados que dicho pago se realizará el próximo sábado 28 de noviembre.
Además, la CCSS hizo un llamado a tener precaución al retirar dineros de cajeros y bancos.
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