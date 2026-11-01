Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Una violenta balacera dejó dos fallecidos la tarde de este 1 de noviembre, en el sector de Llanos de Santa Lucía, Cartago.

Hecho se dio a eso de la 1:55 p.m.

¿Qué pasó?

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), unas personas se encontraban caminando por el sector, cuando en un momento dado, los ocupantes de un vehículo les dispararon.

Fallecidos por balacera

En el sitio fallece un masculino. Mientras que la otra víctima, aparentemente un niño, murió cuando lo trasladaban hacia un centro médico.

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Video

El video muestra dos aspectos que llaman la atención de muchos. Primero, que los sicarios pasan por encima de una de las víctimas del tiroteo y también cómo dos mujeres tratan de escapar al escuchar los balazos.

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