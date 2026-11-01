(VIDEO) Conductora denuncia agresión a puñetazos en carretera por parte de un hombre

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

A través de redes sociales, una conductora denunció una agresión en carretera, en la que afirma haber recibido varios golpes en el rostro y la cabeza por parte de otro hombre.

¿Qué ocurrió?

Según relató la víctima, el incidente comenzó cuando intentaba salir de un alto ubicado cerca de unas canchas sintéticas de fútbol 5, antes del semáforo de la estación de servicio Metropolitano, en las inmediaciones del Polideportivo, en la provincia de Cartago.

La mujer aseguró que otro conductor le dio espacio para incorporarse, pero esta acción habría molestado al hombre que viajaba detrás. Según la denuncia, este comenzó a cerrarle el paso con su vehículo, le hizo gestos obscenos y lanzó una lata de cerveza contra la parte delantera de su automóvil.

Video Waze Costa Rica

La agresión quedó grabada

La conductora indicó que, posteriormente, el hombre se bajó del vehículo y la agredió a puñetazos en la cara y la cabeza. En el video compartido se observa un manotazo por parte del sujeto.

La denunciante también manifestó su preocupación porque dentro del automóvil viajaba un niño pequeño, quien quedó expuesto a la situación de violencia.

De momento, la información corresponde al relato compartido por la víctima en redes sociales.

Por: Camila Rosales Méndez

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