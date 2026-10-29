(VIDEO) Cuatro personas se agarran a golpes en medio de las presas de la General Cañas

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Accidentes de tránsito e incluso el triste fallecimiento de una persona fueron causantes de largas filas en gran parte de la capital durante la mañana de este jueves.

Sitios como Circunvalación, Mata Redonda y la General Cañas tuvieron una afectación enorme tras los hechos. Sin embargo, este no fue el único problema que ocurrió.

Entre las presas, y por motivos que aún se desconocen, cuatro personas se agarraron a los golpes al lado de un autobús en medio de la presa.

¿Qué fue lo que pasó?

En un video compartido en las redes sociales, se aprecian dos peleas, una más al fondo entre dos personas y otra al frente, que también involucra dos hombres.

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Incluso uno de ellos trató de golpear al otro, que aparentaba ser un motociclista puesto que aún portaba su casco de seguridad.

Las autoridades no confirman algún herido por el altercado ni tampoco la atención del mismo, pero vuelve a preocupar la reacción de conductores ante momentos de estrés.