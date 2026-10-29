Detienen a artista nacional por presuntas amenazas contra ministro

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un hombre de apellido Marenco Campos, de 54 años, como sospechoso del delito de amenazas contra funcionarios públicos, entre ellos el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

La captura se produjo durante un allanamiento que inició a las 8 a. m. en San Rafael de Montes de Oca, San José. Marenco es un artista nacional enfocado en danza, actuación y elementos musicales.

¿Qué se sabe sobre la investigación?

Según la información preliminar del OIJ, la investigación comenzó en marzo de este año, luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre presuntas amenazas dirigidas contra tres funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los mensajes habrían circulado mediante una aplicación de mensajería, una red social y correo electrónico. Entre las personas señaladas como posibles víctimas figura el ministro Rodríguez, así como otros funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud.

A partir de la denuncia, los agentes realizaron varias diligencias que permitieron identificar al usuario investigado y ubicarlo.

Decomisan celulares y computadoras

Durante el allanamiento, los agentes detuvieron al sospechoso y decomisaron varios dispositivos electrónicos que podrían contribuir con la investigación: dos teléfonos celulares, una computadora y una tableta.

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El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer los hechos y establecer las posibles responsabilidades.