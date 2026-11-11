(VIDEO) Ciclista agrede brutalmente a perrita con un palo

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Una perrita llamada Ginger permanece hospitalizada luego de que un ciclista la golpeara con un palo de madera en San Rafael de Heredia. La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa cómo el hombre pasa inicialmente en bicicleta, pero cerca de dos minutos después regresa con un palo de aproximadamente un metro, deja su bicicleta en media calle y se acerca a las perritas para golpearlas.

Según relató su dueña a Noticias Repretel, Ginger salió en defensa de otra perrita y recibió el golpe más fuerte, que le provocó una fractura en una de sus patas traseras.

La mascota necesita una cirugía para colocarle una placa y varios pines. Mientras permanece hospitalizada, su familia espera que pueda recuperar la movilidad de la extremidad.

Los propietarios presentaron una denuncia ante el OIJ para que las autoridades identifiquen al sospechoso. Según una abogada consultada por Noticias Repretel, este tipo de agresiones puede castigarse con hasta un año de prisión, de acuerdo con el artículo 279 del Código Penal.

Lea aquí también: Cédula digital será obligatoria en instituciones públicas y privadas: ¿a partir de cuándo?

Si usted tiene información sobre el ciclista, puede comunicarse con la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.

Escrito por: Daniel Palma Durán.