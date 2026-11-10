Cédula digital será obligatoria en instituciones públicas y privadas: ¿a partir de cuándo?

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

A partir del 1.º de enero de 2027, todas las instituciones públicas y privadas de Costa Rica deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como documento válido para realizar trámites y solicitar servicios.

Así lo recordó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que señaló que este formato tiene la misma validez legal que la cédula física.

La IDC tiene un costo de ₡2.600 y una vigencia de cuatro años. Sin embargo, las personas adultas mayores están exentas del pago.

Desde que se habilitó el servicio, el 9 de setiembre de 2025, hasta el pasado 1.º de noviembre, un total de 107.243 personas habían solicitado este documento.

Para obtenerlo, los interesados deben contar con una cédula vigente, un dispositivo móvil y un correo electrónico válido. La solicitud se realiza mediante el sitio web del TSE, disponible las 24 horas del día.

Lea aquí también: ¿Qué es “Uber Mujeres”? La nueva función de la plataforma

Una vez realizado el pago con tarjeta Visa o Mastercard, la persona debe descargar la aplicación IDC-Ciudadano, disponible para Android y iOS, para completar la activación. El documento cuenta con mecanismos de seguridad como un código PIN y reconocimiento facial.

El TSE también recordó que la cédula física continuará entregándose de manera gratuita en su sede central y en las 32 oficinas regionales.

Escrito por: Daniel Palma Durán.