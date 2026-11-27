Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Un accidente de tránsito entre dos vehículos pesados genera paso regulado en la Ruta 1, Interamericana Norte, específicamente en el tramo entre La Angostura y Paraíso de Esparza.

No se conoce si el choque provocó el vuelco de uno de los camiones, o bien, el impacto fue posterior. Lo que sí se sabe es que quedó recostado sobre la carretera y con parte de su carga esparcida tanto en la calzada como en la zona verde aledaña.

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Las imágenes muestran daños en el otro vehículo involucrado, mientras que el camión volcado obstruye parte de la vía y deja gran cantidad de material regado.

De momento, no se reportan personas afectadas. Las autoridades mantienen el paso regulado en el sector.