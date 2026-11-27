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Este viernes 27 de noviembre es una fecha bastante activa para los costarricenses. Las ofertas por el Viernes Negro hará a muchas personas salir, y también una serie de actividades, como el concierto de Karol G en el Estadio Nacional.
Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias lanzó un comunicado con el objetivo de alertar a los ticos.
La influencia del empuje frío 5 en el país provoca fuertes ráfagas de vientos en zonas como el Valle Central y Guanacaste.
Por lo tanto, la CNE recomendó:
La CNE advirtió que este fenómeno también puede traer algunos episodios de lluvia durante el fin de semana, por lo que recomendó mantenerse alerta.
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