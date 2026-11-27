Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Este viernes 27 de noviembre es una fecha bastante activa para los costarricenses. Las ofertas por el Viernes Negro hará a muchas personas salir, y también una serie de actividades, como el concierto de Karol G en el Estadio Nacional.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias lanzó un comunicado con el objetivo de alertar a los ticos.

¿En qué se basa la alerta?

La influencia del empuje frío 5 en el país provoca fuertes ráfagas de vientos en zonas como el Valle Central y Guanacaste.

Por lo tanto, la CNE recomendó:

Buscar zonas seguras de estacionamiento mientras pasan los vientos.

Evitar acercarse a árboles, rótulos, tendidos eléctricos u otros objetos que pueda caer hacia la carretera.

Si se queda en casa, cerrar las puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan romper o botar cristales.

Utilizar ropa abrigada.

La CNE advirtió que este fenómeno también puede traer algunos episodios de lluvia durante el fin de semana, por lo que recomendó mantenerse alerta.

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