(VIDEO) Captan momento en el que asesinaron a taxista en Limón

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un taxista informal de apellido Castillo, de 36 años, murió la mañana de este miércoles tras un ataque con arma de fuego en Barrio La Colina, en Limón.

Según la información expuesta en el reporte, dos hombres llegaron en una motocicleta hasta la parada de los taxistas informales. Uno de ellos bajó del vehículo, sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra Castillo.

La víctima recibió impactos de bala en la cabeza, espalda, abdomen y brazos. Castillo estaba fuera del vehículo que utilizaba para trabajar cuando ocurrió el ataque y murió en el sitio.

Sicarios abandonaron la motocicleta

Después del ataque, el hombre que disparó salió corriendo del lugar con el arma en la mano. El conductor de la motocicleta intentó arrancar el vehículo en varias ocasiones, pero tuvo problemas mecánicos.

Ante esta situación, los dos sujetos dejaron la motocicleta abandonada y huyeron a pie. Las autoridades judiciales mantienen la búsqueda de los responsables.

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En la escena quedaron múltiples casquillos que fueron recolectados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el análisis correspondiente en los laboratorios forenses.

Cifra de homicidios en Limón

De acuerdo con la información presentada, una de las líneas que manejan en este segundo caso apunta a una disputa por territorios vinculados con la venta de drogas. T

ambién se indicó que las víctimas del puesto de carne asada no serían el objetivo principal del ataque y que los sujetos buscaban a un hombre conocido con el alias de “Colochos”, señalado en el reporte como propietario del negocio.

El análisis expuesto en la información relaciona los recientes enfrentamientos con disputas entre estructuras criminales por puntos de venta de droga y otros espacios que quedan disponibles tras la captura o muerte de integrantes de organizaciones.

Según las cifras mencionadas en el reporte, Limón registra 145 homicidios en lo que va de 2026, 17 más que en el mismo periodo de 2025, cuando contabilizaba 128.