Banda criminal de alias “Diablo” difunde lista de personas a matar

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Una imagen con mensajes intimidantes comenzó a circular en comunidades de Limón, y también en redes sociales. En ella se advierte sobre una supuesta lista elaborada por la banda criminal de alias “Diablo”, con al menos 4 personas y varios grupos que serían próximas víctimas de un grupo criminal.

La publicación utiliza un tono amenazante y asegura que un grupo criminal tendría identificadas a varias personas como presuntos objetivos. Uno de los elementos llama en varias ocasiones traidores a las personas que buscan.

“Traidores hijos de perra, hasta debajo de las piedras los vamos a buscar hasta darles piso”.

Imagen circula en redes

El mensaje fue compartido mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, según la información recibida.

Entre los mencionados aparece un William, apodos como Titi Búfalo y varios grupos como “Perros” o “Búfalos”

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de la lista ni sobre las personas que aparecen en ella.

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Por esta razón, la información debe manejarse con cautela mientras las autoridades investigan el origen del mensaje.

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