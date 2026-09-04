(VIDEO) Captan hombre robando en un supermercado y metiendo productos en sus partes íntimas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres que estarían relacionados con un hurto ocurrido en un supermercado de Uvita, en Bahía Ballena de Osa, Puntarenas.

El hecho ocurrió el 15 de abril de 2026 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En una de las grabaciones se observa a uno de los sujetos tomando productos del supermercado y esperando a que no hubiera personas cerca para ocultarlos entre sus partes íntimas.

Posteriormente, el hombre salió del establecimiento con los artículos, como si nada hubiera ocurrido.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos ingresaron al comercio por separado, aunque aparentemente se movilizaban juntos.

Le puede interesar: Nicaragua lanza contundente respuesta a Costa Rica tras mensaje de Cancillería

Las características de los sospechosos

El primer hombre es de tez clara, estatura alta y cabello corto entrecano. Tendría entre 45 y 55 años y vestía un pantalón de mezclilla y una camiseta café.

El segundo sospechoso es de tez clara, estatura alta y contextura regular, con cabello corto y una edad aproximada de 30 a 40 años. Vestía un pantalón gris y una camiseta de colores azul, celeste y negro.

El OIJ pidió a cualquier persona que reconozca a alguno de los sujetos o tenga información que permita determinar su identidad o ubicación que se comunique de manera confidencial al 800-800-0645, del Centro de Información Confidencial.

Las autoridades recordaron que la información puede suministrarse de forma confidencial.