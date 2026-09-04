Nicaragua lanza contundente respuesta a Costa Rica tras mensaje de Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua contestó con todo al reciente comunicado sobre el pronunciamiento que realizó la Cancillería costarricense en el que expresa preocupación por un “continuo deterioro democrático” en el país vecino.

El comunicado que había publicado Costa Rica

¿Qué dijo Nicaragua?

Trató temas como la soberanía y mencionó problemas del país como la seguridad, incluso hasta mencionó a Laura Fernández.

“En el respeto que nos merecemos siempre, y en particular, en este Mes de Septiembre, a los 205 Años de nuestra Independencia, nos permitimos recordar al Ilustrado Gobierno de la Hermana Costa Rica, que Nicaragua es un País y un Pueblo Digno y Soberano y que no aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”, señala el inicio del texto.

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Luego, inclinó su comunicado a indicar que ellos no interfieren en temas que no les conciernen, en materia de respetar al resto de la soberanía de los países.

“Como Vecinos y Hermanos Centroamericanos, exigimos relaciones que tomen en cuenta, como debe ser, la característica esencial de nuestras Repúblicas que hace 205 Años iniciamos otra Historia que no nos permite, de ninguna manera, interferir en temas que en nada nos conciernen, cuando corresponden al Derecho de cada País a desarrollar sus Procesos Institucionales Soberanos”.

Por último, trajo a colación algunos problemas que consideran que atraviesa el país, luego mencionó a Laura Fernández.

“Recordamos que el Respeto al Derecho ajeno es la Paz, y observando las grandes dificultades que hay entre las Instituciones de ese País, incluyendo las graves amenazas a la Seguridad y la Vida de sus Máximas Autoridades, desde su Presidenta, Doña Laura Fernández, reiteramos que no interferimos, no nos involucramos y no emitimos ningún criterio sobre asuntos que solo pertenecen al Pueblo y Gobierno de Costa Rica”.