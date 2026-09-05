Un video captó el violento accidente que se presentó la mañana de este 5 de setiembre en la Autopista General Cañas, sentido San José-Alajuela, al frente de las instalaciones de Repretel.

¿Qué pasó?

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, se habría presentado la colisión entre una moto y autobús. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó la muerte de un masculino.

También puede leer: Mortal accidente en la General Cañas: así luce la escena.

Video del accidente en la General Cañas

El video muestra cómo el motociclista colisiona contra un vehículo, pierde el control de la moto y cae en el carril derecho, donde le pasa por encima un autobús que transitaba por la zona.

Levantamiento del cuerpo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya realizó el levantamiento del cuerpo del motorizado.