Mortal accidente en la General Cañas: así luce la escena

Durante la mañana de este 5 de setiembre se presentó un accidente en la Autopista General Cañas, sentido San José-Alajuela, frente a las instalaciones de Repretel.
Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, se habría presentado la colisión entre una moto y autobús. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó la muerte de un masculino sin signos vitales.
Como se puede ver en imágenes, hay presencia Policía de Tránsito, Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Congestionamiento vial
Hay un importante congestionamiento vial en la zona, específicamente en el carril sentido San José-Alajuela. Tránsito se encuentra regulando el paso.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.