Mortal accidente en la General Cañas: así luce la escena

Durante la mañana de este 5 de setiembre se presentó un accidente en la Autopista General Cañas, sentido San José-Alajuela, frente a las instalaciones de Repretel.

¿Qué pasó?

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, se habría presentado la colisión entre una moto y autobús. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó la muerte de un masculino sin signos vitales.

Imágenes de la escena del mortal accidente en la General Cañas

Como se puede ver en imágenes, hay presencia Policía de Tránsito, Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Congestionamiento vial

Hay un importante congestionamiento vial en la zona, específicamente en el carril sentido San José-Alajuela. Tránsito se encuentra regulando el paso.

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