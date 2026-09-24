Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Se reveló el video del violento asesinato contra un hombre en el centro de San José, distrito hospital. Hecho ocurrió en horas de la tarde y provocó el asombro de los presentes.

¿Qué pasó?

La información recabada por la Cruz Roja indica que el hombre sufrió de agresión. A la llegada de los cuerpos de emergencia para atender al paciente, de unos 50 años, se confirmó sin signos vitales en el lugar.

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¿Qué muestra el video del asesinato en San José?

El video muestra que luego de un inintercambio con otros dos sujetos, la víctima fue sometida a un tipo de candado. Luego de unos segundos, el ahora fallecido quedó tendido en la acera.

Autoridades se encuentran en el sitio para atender el incidente. Más detalles en la edición vespertina de Noticias Repretel, a las 6:00 p.m.

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