Acaban con la vida de hombre en el centro de San José

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte de un hombre en el centro de San José, distrito Hospital.

¿Qué dice el reporte del asesinado en el centro de San José?

Según informaron, incidente se reportó en horas de la tarde. Aparentemente el ahora fallecido fue víctima de agresión.

A la llegada de los cuerpos de emergencia para atender al paciente, se confirmó sin signos vitales en el lugar.

¿Se sabe la indentidad de la víctima?

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha emitido un reporte sobre el hecho.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.