(VIDEO) Camión destruye tendido eléctrico y provoca grave accidente a motociclista

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

El paso de un vehículo pesado por la ruta 10, en el sector de Caballo Blanco de Cartago, terminó en un aparatoso accidente que quedó grabado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa cómo el camión arrastra el tendido eléctrico a su paso, provoca la caída de un poste y deja a un motociclista atrapado entre los cables.

Accidente quedó grabado en video

La grabación muestra el momento en que el cableado queda enganchado al vehículo pesado y comienza a desprenderse, hasta provocar la caída de la estructura.

El motociclista queda atrapado en medio del tendido eléctrico tras el incidente.

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Por el momento, no se cuenta con información sobre el estado de salud del afectado ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.