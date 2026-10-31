Bebé de 1 mes sufre caída y termina en estado crítico

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un bebé de apenas un mes de nacido fue trasladado en estado crítico al Hospital de Grecia, luego de sufrir una caída en el centro de Naranjo, Alajuela.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a eso de las 2:00 p. m. de este sábado, según el reporte de la institución.

¿Qué fue lo que le pasó?

De acuerdo con la información preliminar, el bebé sufrió la caída cuando lo bajaban de un vehículo. El incidente le provocó un trauma importante en la cabeza.

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Una unidad básica de la Cruz Roja atendió al menor y lo trasladó de urgencia al centro médico.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la caída.