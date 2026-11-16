Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Denunciando supuestos vínculos de educadores con el narcotráfico, así fue el último video que publicó el periodista Camilo Rodríguez la tarde de este 16 de noviembre tan solo minutos antes de ser asesinado.

Horas antes también publicó otros videos denunciando que supuestamente el narcotraficantes tendrían influencia para alejarlo de sus hijos. Además, habló de una supuesta corrupción en el Poder Judicial.

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Amenazas de muerte contra Camilo Rodríguez

Desde hace varios años el comunicador alertó que habría recibido amenazas de muerte. En diciembre de 2024, había dicho que ante varias amenazas, decidió enviar gran cantidad de videos con denuncias, para tener un respaldo, fuera del país.

También había dicho que lo comparaban con el también fallecido periodista Parmenio Medina.

Figura en las redes sociales

En los últimos años, Camilo Rodríguez acumulaba miles de seguidores en redes sociales y destacaba por sus denuncias directas, incluyendo nombres y fotografías de quienes él indicaba eran supuestos narcotraficantes y su supuestos vínculos en el país.

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