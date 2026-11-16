Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Jorge Horacio Jiménez Aguilar, abogado de quien fue en vida fue Camilo Rodríguez, reveló los detalles de la última conversación que tuvo con el periodista.

Encuentro lo tuvieron este 15 de noviembre.

¿Cómo asesinaron a Camilo Rodríguez?

El comunicador habría sido atacado a balazos por dos personas que se desplazaban en motocicleta.

“El señor viajaba solo en su vehículo, se acerca una motocicleta con dos personas y es donde le disparan”, dijo Raúl Rivera, director de Fuerza Pública.

Última conversación con el periodista

Según afirmó Jiménez, compartieron un tiempo en su casa.

“Hablamos de proyectos, de música, de libros, de un libro que estoy terminando ahora sobre el caso del descuartizador y que se iba a publicar, lo íbamos a presentar el próximo jueves y me vengo a enterar por las noticias que dieron ya muerte a este comunicador”, dijo Jiménez.

Además, dentro de la lista de las personas que denunciaba, están los gatilleros que terminaron la vida con él.

Puede ver la transmisión en vivo aquí.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.