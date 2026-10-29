(VIDEO) Autopista General Cañas colapsa tras mortal accidente

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Un mortal accidente colapsó la Autopista General Cañas y rutas aledañas. Noticias Repretel se hizo presente en la escena y mostró la filas kilómetricas que hay en sentido San José-Alajuela.
En La Uruca, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). En el accidente están involucrados dos motociclistas, un autobús y un vehículo liviano.
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Prácticamente solo hay un carril habilitado en la escena del choque.
Cierre
Es importante tomar en cuenta que cuando llegue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al lugar, se procederá al cierre de todos los carriles. Se espera que en los próximos minutos no haya paso hacia Alajuela.
Información en desarrollo.
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