(VIDEO) Autopista General Cañas colapsa tras mortal accidente

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un mortal accidente colapsó la Autopista General Cañas y rutas aledañas. Noticias Repretel se hizo presente en la escena y mostró la filas kilómetricas que hay en sentido San José-Alajuela.

¿Dónde se dio el accidente?

En La Uruca, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). En el accidente están involucrados dos motociclistas, un autobús y un vehículo liviano.

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Vía habilitada en la Autopista General Cañas

Prácticamente solo hay un carril habilitado en la escena del choque.

Cierre

Es importante tomar en cuenta que cuando llegue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al lugar, se procederá al cierre de todos los carriles. Se espera que en los próximos minutos no haya paso hacia Alajuela.

Información en desarrollo.

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