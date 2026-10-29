Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un mortal accidente provoca largas presas en la Autopista General Cañas. Hecho se dio La Uruca, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en sentido San José–Alajuela.

Mortal accidente en la General Cañas: ¿qué pasó?

Se dio una colisión múltiple donde estarían involucrados dos motociclistas, un autobús y un vehículo liviano.

Fallecido

“Al llegar al sitio, el personal de soporte avanzado y rescate abordó a un hombre de 22 años, quien fue declarado sin signos vitales”, señala la Cruz Roja.

Además, se atendió a otro hombre adulto, quien no requirió traslado a un centro médico.

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes.

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